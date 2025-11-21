Si conferma uno degli appuntamenti più attesi del periodo invernale nell’hinterland napoletano: “Mugnano sul Ghiaccio”, il grande parco attrazioni installato all’interno del centro commerciale di Mugnano, nell’area dell’ex Auchan. Un’area completamente al coperto e riscaldata, pensata per offrire divertimento e comfort a famiglie, giovani e bambini, anche nelle giornate più fredde.

“Mugnano sul Ghiaccio”, sabato 22 novembre serata speciale con attrazioni e diretta di Napoli–Atalanta

Il parco propone una serie di attrazioni per tutte le età, con la pista su ghiaccio come assoluta protagonista. Giostre, aree ristoro, musica e animazione rendono questo spazio un punto di riferimento per chi cerca svago in un ambiente sicuro e accogliente. La struttura, grazie agli ampi spazi interni, consente ai visitatori di trascorrere il pomeriggio e la serata in un’atmosfera festosa, senza preoccuparsi del meteo.

Nella giornata di domani, sabato 22 novembre, all’interno di Mugnano sul Ghiaccio sarà trasmessa in diretta la partita Napoli–Atalanta, per unire sport e divertimento in un’unica grande serata. I visitatori potranno seguire il match in un ambiente originale e suggestivo, immersi nel clima festoso del parco.

Per l’occasione sarà possibile prenotare un tavolo e godersi la partita degustando pizza, bibite e snack, unendo così la passione calcistica a un momento di relax e convivialità. La combinazione tra intrattenimento, gastronomia e attività per i più piccoli rende l’evento perfetto per famiglie, gruppi di amici e appassionati di calcio.