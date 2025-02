Atmosfera di festa e divertimento a Mugnano sul Ghiaccio, dove il Carnevale si trasformerà in un evento indimenticabile per grandi e piccini. La pista di pattinaggio su ghiaccio, situata in via Pietro Nenni 54, nel parcheggio dell’ex Auchan di Mugnano, sarà il cuore pulsante di un weekend ricco di sorprese e animazione.

Mugnano sul Ghiaccio, il Carnevale si festeggia sulla pista di pattinaggio

L’evento, che si terrà domenica 2 marzo a partire dalle 17:30, offrirà un’esperienza unica con musica, colori, giro in pista in maschera, animazione, gonfiabili per i più piccoli e gustose proposte gastronomiche. I partecipanti potranno godere di un menù che include un trancio di pizza, una bibita e il tradizionale dolce di Carnevale.

Per l’occasione, la pista di pattinaggio osserverà un orario speciale: sabato e domenica sarà aperta dalle 10:00 alle 24:00 con orario continuato, mentre lunedì 3 e martedì 4 marzo sarà accessibile dalle 10:00 alle 21:00.

L’organizzazione invita tutti a prenotare il proprio posto contattando il numero 3315384957 (Rosy). “Sarà un Carnevale magico, dove il ghiaccio incontrerà il calore della festa!”, promettono gli organizzatori.

Un’opportunità imperdibile per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza, immersi nella magica atmosfera invernale di Mugnano sul Ghiaccio.