Mugnano sul Ghiaccio, grande successo durante le festività: la pista di pattinaggio resta aperta fino al 30 giugno

Grande entusiasmo e numeri importanti per Mugnano sul Ghiaccio, la pista di pattinaggio installata nel parcheggio dell’ex centro commerciale Auchan a Mugnano, che ha animato le festività natalizie riscuotendo un notevole successo di pubblico. L’organizzazione ha voluto ringraziare tutti i cittadini e i visitatori che, durante le feste, hanno scelto la struttura, contribuendo a rendere l’iniziativa uno degli eventi più apprezzati del periodo.

Un punto di riferimento per famiglie e giovani

Nel corso delle festività, la pista è diventata un vero e proprio punto di aggregazione per famiglie, bambini e giovani, offrendo momenti di svago e divertimento in un clima di festa e condivisione. Ma l’esperienza non si conclude con la fine delle feste: Mugnano sul Ghiaccio resterà aperta fino al 30 giugno, con tante nuove attenzioni e iniziative pensate per il pubblico. Sono previste attività, eventi a tema e servizi dedicati per rendere la pista sempre più accogliente e attrattiva.