Grande successo per “Mugnano sul Ghiaccio”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Mugnano in collaborazione con il Comune, che ha saputo conquistare il cuore di grandi e piccoli con la sua pista di pattinaggio e un’atmosfera unica.

Mugnano sul Ghiaccio: divertimento fino al 30 giugno con attrazioni e nuovi eventi

Terminato il periodo natalizio la struttura, situata all’interno del parcheggio del Centro Commerciale Mugnano, continuerà ad accogliere il pubblico fino al 30 giugno, offrendo ancora settimane di divertimento e sport su ghiaccio.

Ma non finisce qui: dopo una breve pausa estiva, la pista sarà nuovamente attiva i primi di settembre, con un programma ancora più ricco e coinvolgente. Durante questo periodo, la Pro Loco e il Comune sono già al lavoro per portare nuove attrazioni e organizzare eventi speciali, pensati per sorprendere e far divertire tutta la comunità.

“L’entusiasmo che abbiamo visto in questi mesi e nel periodo di Natale ci spinge a fare ancora di più – spiegano gli organizzatori –. Stiamo progettando un ritorno che sarà ancora più spettacolare e ricco di sorprese. Invitiamo tutti a restare aggiornati sui nostri canali ufficiali per scoprire le novità! Non perdete l’occasione di vivere le giornate di Mugnano sul Ghiaccio fino a giugno e preparatevi a un settembre indimenticabile.”