Mugnano, si concludono i festeggiamenti per il Sacro Cuore: Sarnataro personaggio dell’anno

Si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Mugnano. Due settimane che hanno permesso alla città a nord di Napoli di ritrovarsi in un momento di fede e comunità. In occasione dell’ultimo giorno, il comitato dei festeggiamenti ha eletto il sindaco Luigi Sarnataro personaggio del’anno.

A renderlo noto sui social lo stesso primo cittadino con un post: “Che emozione essere eletto personaggio dell’anno! Sono stati 10 anni fantastici, e ringrazio tutta Mugnano per l’opportunità e la fiducia che mi avete dato”, ha scritto la fascia tricolore. La consegna del premio è avvenuta all’interno del Santuario nella serata di ieri davanti a un pubblico di fedeli e cittadini che hanno omaggiato la fine della festa davanti alla statua del Sacro Cuore di Gesù.