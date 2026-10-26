Si sono conclusi a Mugnano i festeggiamenti dedicati al Sacro Cuore di Gesù, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità locale. Ieri, presso il santuario, si è svolta la celebrazione conclusiva, che ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, insieme ai fedeli. La Santa Messa, officiata da Don Antonio Salvatore Paone, ha rappresentato il momento centrale della giornata, segnando la conclusione delle celebrazioni in onore del Sacro Cuore di Gesù.

Svelato il nome del personaggio dell’anno

Al termine della funzione religiosa, la statua del Sacro Cuore è stata sollevata e riposta sull’altare, un gesto simbolico che ha accompagnato la chiusura dei festeggiamenti. Durante la giornata è stato inoltre svelato il nome del personaggio dell’anno: l’artista Samurai J, protagonista di un riconoscimento che ha aggiunto un ulteriore momento significativo alla manifestazione.

La conclusione della festa ha rappresentato anche un’occasione per ribadire il forte legame tra la comunità di Mugnano e le proprie tradizioni religiose, tramandate nel corso degli anni.

Il santuario continua infatti a rappresentare un punto di riferimento spirituale e identitario per il territorio, oltre che un luogo di incontro per intere generazioni di fedeli. I festeggiamenti dedicati al Sacro Cuore di Gesù costituiscono un momento importante non soltanto sotto il profilo religioso, ma anche per il loro valore sociale e culturale. La partecipazione delle istituzioni alla celebrazione conclusiva ha sottolineato l’importanza che questa ricorrenza riveste per la città. Con il ritorno della statua sull’altare si è così chiusa un’altra edizione della festa, nel segno della fede, della tradizione e del senso di appartenenza alla comunità mugnanese. Intanto si attendono le nuove date dei due eventi rinviati per allerta meteo qualche giorno fa.