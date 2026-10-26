Villaricca, caro carburanti e carovita : domani il corteo

Villaricca. Un corteo civile e pacifico per dare voce alle difficoltà di famiglie, giovani, lavoratori e commercianti. L’Associazione Idee e Concretezza APS promuove per martedì 27 ottobre 2026 una manifestazione civile e pacifica contro il caro carburanti e l’aumento del costo della vita. Il preavviso relativo alla manifestazione è stato presentato al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano-Villaricca, con sede in via Antica Giardini, a Giugliano in Campania. Il documento presentato reca il timbro dell’ufficio.

Il raduno è previsto alle ore 9:00 in via Napoli, presso la Casa dell’Acqua, con partenza del corteo alle ore 9:30. Il percorso attraverserà via Napoli, via Marchesella, via della Libertà e corso Vittorio Emanuele, fino al Municipio di Villaricca. Al termine è previsto un momento di incontro istituzionale con il sindaco Francesco Gaudieri e il vicesindaco Giovanni Granata.

L’invito dell’associazione “Idee e concretezza”

L’associazione invita a partecipare tutta la cittadinanza, le scuole, gli studenti, le famiglie, i lavoratori, i commercianti e le realtà associative del territorio, affinché le difficoltà quotidiane possano trovare ascolto e attenzione. «Vogliamo dare voce ai cittadini e chiedere risposte concrete attraverso un’iniziativa pacifica, responsabile e apartitica. Le difficoltà delle famiglie e dei lavoratori riguardano l’intera comunità e meritano attenzione», dichiara Salvatore Mautone, presidente di Idee e Concretezza APS.

L’obiettivo è favorire un momento di partecipazione civile e di confronto con le istituzioni, portando al centro le esigenze concrete del territorio. Il 27 ottobre, uniti per far sentire la voce di Villaricca. La tua presenza conta!

Comunicato stampa