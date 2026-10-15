Fede, tradizione e devozione si rinnovano a Mugnano di Napoli, dove hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù. Centinaia di fedeli si sono ritrovati nel Santuario per assistere alla solenne discesa della statua, uno dei momenti più emozionanti e attesi dell’anno dalla comunità mugnanese. Un rito carico di spiritualità e significato, che si tramanda di generazione in generazione e che rappresenta il primo grande appuntamento di una festa profondamente radicata nell’identità cittadina.

Mugnano, al via la festa del Sacro Cuore di Gesù: folla di fedeli per la solenne discesa della statua

Una devozione che affonda le sue radici nella storia di Madre Maria Pia Brando, la religiosa che, alla fine dell’Ottocento, contribuì a diffondere a Mugnano il culto del Sacro Cuore di Gesù, facendo realizzare la statua ancora oggi venerata dai fedeli. Un’immagine sacra che i mugnanesi chiamano affettuosamente “’O Scauzone”, un appellativo legato a un antico racconto popolare tramandato nel tempo.

La festa, celebrata tradizionalmente la terza domenica di ottobre, non rappresenta soltanto un appuntamento religioso, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per l’intera comunità. Ricco il programma degli eventi che accompagneranno i prossimi giorni, tra celebrazioni liturgiche, spettacoli musicali, iniziative popolari e momenti di intrattenimento. Tra gli appuntamenti figurano gli spettacoli di Ciro Ceruti, Rosario Miraggio e Tony Tammaro, oltre alla tradizionale asta di Giggiotto e agli eventi dedicati alle famiglie.

Il momento culminante sarà domenica 18 ottobre, quando la statua del Sacro Cuore attraverserà le strade della città nella tradizionale e solenne processione. Un’intera giornata di preghiera e partecipazione, durante la quale migliaia di fedeli potranno rinnovare il loro legame con una delle tradizioni più sentite del territorio.

Processione in diretta

La processione sarà seguita in diretta dalla nostra emittente, Teleclub, canale 77, con collegamenti durante la mattinata e in serata, fino al rientro della statua nel Santuario. Un appuntamento che, ancora una volta, unirà passato e presente, fede e tradizione, confermando il profondo legame tra Mugnano e il suo amato Sacro Cuore di Gesù.