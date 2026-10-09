Festeggiamenti del Sacro Cuore a Mugnano: il programma ufficiale

Tutto pronto a Mugnano per i tradizionali festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, il momento di devozione e aggregazione più atteso nella città a nord di Napoli. Il, il programma della festa è stato ufficialmente presentato dal sindaco Pierluigi Schiattarella nel corso di una conferenza stampa questa mattina. Le celebrazioni e gli eventi collaterali si preannunciano ricchi di appuntamenti:

15 ottobre: Al via i festeggiamenti con la discesa della statua presso il Santuario seguito in diretta da Teleclub canale 77 a partire dalle ore 9,00. Spazio poi alla solidarietà con la Partita del Cuore allo Stadio Vallefuoco. In serata, inaugurazione di “Mugnano sul ghiaccio” presso il Centro Commerciale Mugnano. (Nota: le tradizionali luminarie saranno sostituite da suggestive proiezioni artistiche sul Santuario e sulla Scuola Sequino).

16 ottobre: In Piazza Municipio, grande show del comico Ciro Ceruti.

17 ottobre: Animazione, la tradizionale Asta di Giggiotto e chiusura di giornata con il concerto del gruppo “O Rom”.

18 ottobre: Giornata clou dedicata alla fede con la processione per l’intera giornata, preceduta dalle sante messe delle ore 05:00 e delle ore 07:00. In serata, l’accoglienza del Santo sarà accompagnata da uno spettacolo di videomapping. Teleclub seguirà in diretta le fasi salienti della giornata, la mattina fino alle 12,00 e in serata dalle ore 20,00 fino al rientro della statua.

19 ottobre: Spettacolo delle scuole di ballo e dei piccoli alunni e alunne della scuola del Santuario.

20 ottobre: La Sagra del Pesce a cura del mercato ittico, con la proiezione della partita del Napoli su maxischermo.

21 ottobre: Grande musica in via Di Vittorio con il concerto del big Rosario Miraggio, preceduto dall’esibizione dell’artista “Frà”.

22 ottobre: Sempre in via Di Vittorio, concerto di Tony Tammaro e a seguire un eccezionale spettacolo di droni.

23 – 25 ottobre (Venerdì, Sabato e Domenica): Eventi di chiusura in Villa San Lorenzo con musica dal vivo e aree dedicate allo street food.

25 ottobre: Conclusione ufficiale dei festeggiamenti con la solenne celebrazione liturgica all’interno del Santuario.