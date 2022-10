Mugnano. In occasione dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano, il Mercato Ittico della città omonima, ha organizzato nella sede di via Pietro Nenni 26, per giovedi 13 ottobre dalle ore 16 in poi la “Sagra del pesce” ovvero un percorso culturale-gastronomico della tradizione e sapori del territorio mugnanese.

La kermesse sarà realizzata con la collaborazione della Cooperativa sociale Ippocrate. Ai fornelli lo chef de “La Lanterna” che preparerà per l’occasione: la frittura di pesce, le tradizionali Polpette di Stoccafisso (tanto care ai mugnanesi, ndr) e l’amatissima quanto gustosa Pasta e fagioli con le cozze.

Soddisfatto per il grande ritorno dell’evento, dopo due anni di stop causa covid, il direttore del Mercato Ittico di Mugnano Biagio Cacciapuoti che commenta cosi la rentrée: “Da sempre coniugare la tradizione con l’innovazione è stata la mia missione nel gestire il Mercato Ittico di Mugnano. “La Sagra del pesce” è la sintesi di tutto questo”. Nel corso del pomeriggio non mancherà l’intrattenimento musicale.

COMUNICATO STAMPA