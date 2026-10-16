Mugnano, Sacro Cuore e solidarietà, successo per la “partita del cuore” allo stadio Vallefuoco

Si è svolta allo stadio “Vallefuoco” di Mugnano di Napoli la sesta edizione della partita del cuore “Uniti si vince”, una giornata di sport e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno, inserita nel Mese Rosa di ottobre ed innestata nel calendario dei festeggiamenti in onore del sacro cuore di Gesù.

Il ricavato dell’evento è stato interamente devoluto a Komen Italia. Sul rettangolo verde si sono sfidate la rappresentativa delle eccellenze campane — composta da artisti, influencer, attori, cantanti e comici — e la squadra del Centro Aktis Diagnostica e Terapia di Marano. L’incontro si è concluso con la vittoria di misura per 4-3 delle eccellenze.

Sugli spalti, oltre duemila studenti delle scuole del territorio e numerosi rappresentanti istituzionali hanno partecipato con entusiasmo. Al fischio di inizio presente sul terreno di gioco anche il sindaco di Mugnano Pierluigi Schiattarella e il parroco Don Antonio DI Guida. L’iniziativa ha unito lo spettacolo alla divulgazione, portando al centro dell’attenzione un messaggio fondamentale: l’importanza cruciale della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro i tumori al seno, una battaglia che coinvolge l’intera comunità.