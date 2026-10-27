Mugnano, Sacro Cuore: comunicate le nuove date degli eventi

Mugnano. “L’attesa è finita. Arrivano finalmente le nuove date degli eventi organizzati in occasione dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, precedentemente annullati a causa dell’allerta meteo” A comunicarlo è stato il sindaco di Mugnano Pierluigi Schiattarella, attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ha annunciato il nuovo calendario degli appuntamenti tanto attesi dalla cittadinanza. Si riparte giovedì 29 ottobre, alle ore 20:30, in via Di Vittorio, con il concerto di Rosario Miraggio, uno degli artisti più amati dal pubblico della musica neomelodica napoletana. Una serata all’insegna della musica e del divertimento, che offrirà ai cittadini l’occasione di ritrovarsi e vivere insieme un momento di festa.

Venerdì 30 ottobre sarà invece la volta dello street food e dello spettacolo di Tony Tammaro, pronto a intrattenere il pubblico con la sua musica e la sua inconfondibile ironia. La serata proseguirà con uno degli appuntamenti più suggestivi del programma: lo spettacolo dei droni, che promette di regalare emozioni e stupore ai presenti.

Dopo lo stop imposto dalle condizioni meteorologiche avverse, i festeggiamenti potranno dunque riprendere con due serate dedicate alla musica, all’intrattenimento e alla convivialità.

L’annuncio delle nuove date permette così di recuperare gli appuntamenti rinviati, offrendo alla comunità l’opportunità di concludere le celebrazioni religiose e popolari dedicate al Sacro Cuore di Gesù. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare numerosa per vivere due giornate di festa e condivisione.

Mugnano si prepara dunque a tornare in piazza il 29 e 30 ottobre, per chiudere i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù tra musica, spettacoli e divertimento.

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