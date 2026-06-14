Mugnano, la maggioranza rompe con Casa Riformista: “Non ci sono più le condizioni”

La maggioranza che sostiene l’Amministrazione Schiattarella ha annunciato ufficialmente la conclusione del percorso politico condiviso con la lista Casa Riformista. La decisione, spiegano i rappresentanti della coalizione di governo cittadina, è stata assunta in modo unitario dopo un’approfondita riflessione politica e istituzionale maturata nelle ultime settimane.

Secondo quanto comunicato dalla maggioranza, alla base della scelta vi sarebbero differenze sostanziali emerse nel tempo, non solo sul piano dell’azione amministrativa, ma anche sulla visione complessiva del territorio, sulle priorità da perseguire e sul rapporto tra istituzioni e cittadini.

“Non condividiamo il medesimo metodo con cui esercitare l’azione di governo né la stessa concezione del ruolo che la politica deve svolgere al servizio della comunità”, si legge nella nota diffusa dall’Amministrazione.

La coalizione evidenzia come per amministrare efficacemente una città sia necessario condividere non soltanto obiettivi programmatici, ma anche principi, comportamenti e una comune cultura istituzionale. Nel confronto politico, spiegano i firmatari del documento, sarebbero emerse sensibilità differenti rispetto a temi ritenuti fondamentali, tra cui l’etica pubblica, il rigore morale e il rispetto delle istituzioni.

Nel comunicato viene inoltre sottolineato come la fiducia rappresenti il fondamento di ogni alleanza politica e amministrativa. Per la maggioranza, il venir meno di questo presupposto impone l’assunzione di decisioni chiare e coerenti nell’interesse della città, pur riconoscendo la complessità umana e politica di una scelta di questo tipo.

“La politica deve basarsi sul rispetto reciproco e sulla condivisione di valori comuni”, affermano i rappresentanti della coalizione, precisando che il confronto con tutte le forze politiche continuerà nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle persone. Allo stesso tempo, ribadiscono di non voler rinunciare alla propria identità politica e ai principi che hanno guidato l’azione amministrativa fino a oggi.

Alla luce di queste considerazioni, la maggioranza prende atto che non esistono più le condizioni politiche e istituzionali per considerare Casa Riformista parte integrante del progetto amministrativo che governa Mugnano. Si chiude così il percorso politico che aveva portato alla costruzione dell’alleanza elettorale.

Da questo momento, la maggioranza proseguirà la propria attività amministrativa senza il contributo della lista Casa Riformista, rivendicando la piena coerenza con gli impegni assunti nei confronti dei cittadini.

L’Amministrazione Schiattarella assicura infine che il lavoro per la città continuerà con determinazione e senso di responsabilità, forte del mandato ricevuto dagli elettori e con l’obiettivo di realizzare il programma amministrativo presentato in campagna elettorale. Al centro dell’azione politica, conclude la nota, resteranno l’interesse pubblico, il buon governo e il bene comune, con l’ambizione di costruire una Mugnano “più forte, più credibile, più vivibile e sempre più vicina ai bisogni dei cittadini”.