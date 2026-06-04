Villaricca, consiglieri di minoranza:”Necessario assumere una posizione di responsabilità istituzionale”

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 14 aprile 2026 si è concretamente manifestato il rischio della mancata approvazione del Bilancio di Previsione, con la conseguente apertura di una fase commissariale che avrebbe potuto protrarsi per circa quattordici mesi, determinando inevitabili ripercussioni sull’attività amministrativa e sulla capacità dell’Ente di rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Pur esprimendo una valutazione fortemente critica sul documento contabile, come dimostrato dal voto contrario espresso in Aula, i sottoscritti Consiglieri Comunali hanno ritenuto di assumere una posizione di responsabilità istituzionale, garantendo il numero legale necessario allo svolgimento della seduta e consentendo al Consiglio di pronunciarsi sul bilancio.

Una scelta compiuta esclusivamente nell’interesse di Villaricca, senza alcuna adesione politica alle scelte della maggioranza e senza alcun arretramento rispetto alle critiche formulate nel merito degli atti amministrativi. Da quella giornata è scaturito un confronto politico serio e costruttivo con il Sindaco, fondato sulla comune consapevolezza che Villaricca abbia bisogno di una fase nuova, caratterizzata da maggiore stabilità amministrativa, trasparenza, condivisione delle scelte e competenza nella gestione dei settori più delicati dell’Ente.

In tale contesto, è stata condivisa la necessità di rafforzare alcuni ambiti strategici dell’amministrazione attraverso il coinvolgimento di figure tecniche qualificate, estranee alle dinamiche elettorali e in grado di fornire un contributo concreto alla soluzione delle criticità esistenti. Per queste ragioni è stata individuata quale Assessore alle Politiche Sociali la dott.ssa Roberta De Martino, professionista di riconosciuta esperienza e competenza nel settore.

Contestualmente, d’intesa con il Sindaco, il consigliere comunale Umberto Di Vivo è stato designato quale delegato del Comune nell’Assemblea Consortile dell’Azienda Speciale Consortile Solaris, con l’obiettivo di metterci la faccia nel garantire una presenza attiva e un costante monitoraggio delle attività di un settore particolarmente importante per la comunità. Parallelamente, è stato condiviso un cronoprogramma amministrativo con obiettivi specifichi e scadenze precise, dando priorità assoluta al rilancio delle politiche sociali, al miglioramento dei servizi ai cittadini e alla messa in sicurezza della situazione economico-finanziaria dell’Ente.

È opportuno chiarire con la massima trasparenza il significato politico di questa scelta. Non si tratta di un ingresso nella maggioranza, ma neppure della prosecuzione di un’opposizione intransigente e pregiudiziale. Abbiamo scelto una posizione di appoggio esterno e responsabile, valutando ogni provvedimento esclusivamente sulla base del suo contenuto e dell’utilità concreta per Villaricca.

Sosterremo tutte le iniziative che riterremo utili alla città e coerenti con gli impegni assunti. Allo stesso modo, contrasteremo con determinazione ogni scelta che dovesse rivelarsi dannosa o contraria agli interessi dei cittadini, utilizzando tutti gli strumenti politici e istituzionali a nostra disposizione. Il nostro unico obiettivo resta quello di contribuire a riportare Villaricca ad una condizione di normalità amministrativa, efficienza, credibilità e stabilità. Se questa fase non dovesse produrre i risultati attesi, non esiteremo a trarne le conseguenze politiche, rinunciando agli incarichi assunti e tornando a svolgere un ruolo di opposizione ferma e rigorosa.

Villaricca, lì 30/05/2026

I Consiglieri Comunali

Giuliano Granata

Silvio Cacciapuoti

Umberto Di Vivo

Antonella D’Aniello

Vincenzo Di Rosa