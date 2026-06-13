Roccobarocco apre ad Aversa il nuovo store dedicato agli accessori

Il fascino magnetico e l’audacia del Made in Italy conquistano Aversa. Roccobarocco apre le porte del suo nuovo ed esclusivo spazio retail, l’unico store ufficiale del brand ad Aversa interamente dedicato agli accessori, pensato per una femminilità contemporanea, decisa e cosmopolita.

Un concept store tra eleganza, design e fashion experience

Il design della boutique è un manifesto d’estetica: linee essenziali e sofisticate si fondono in un gioco cromatico iconico dominato dal bianco, dal nero e dal rosso fuoco, i colori simbolo della Maison. Ogni dettaglio è studiato per trasformare lo shopping in una vera e propria fashion experience immersiva, dove l’accessorio diventa il protagonista assoluto del look.

Roccobarocco rafforza la sua presenza in Campania

Con questa apertura, il brand fondato dall’estro visionario del Maestro Rocco Barocco – da oltre cinquant’anni sinonimo di eleganza audace nel mondo – rafforza le sue radici in Campania, portando in città il perfetto equilibrio tra tradizione sartoriale e trend d’avanguardia.

Inaugurazione il 17 giugno con Marisa Laurito

L’appuntamento con il glamour è fissato per il 17 giugno. A rendere l’evento inaugurale ancora più esclusivo sarà una madrina d’eccezione: Marisa Laurito, icona della cultura italiana e da sempre legatissima al Maestro da una profonda e storica amicizia.