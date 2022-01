Fiamme sul “doppio senso”. A fuoco il noto lo store di surgelati “Il Delfino 3”. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri il noto supermercato del surgelato, in via Pietro Nenni, sulla circumvallazione esterna, è andato distrutto a causa di un enorme incendio.

Mugnano, Delfino in fiamme

Il rogo avrebbe causato ingenti danni al deposito posteriore, alle celle frigo ed anche a parte dello store. Molto probabilmente un corto circuito a dar vita all’incendio.

Vigili del fuoco e carabinieri sono sul posto per mettere area in sicurezza e stabilire le cause precise del rogo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.