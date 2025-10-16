Sembrerebbe di origine dolosa l’incendio divampato nella notte a Mugnano, ai danni del panificio “Le Magie del Grano” in via Aldo Moro.

Mugnano, il rogo al panificio è doloso: telecamere immortalano il responsabile

Sul profilo Instagram dell’attività, i titolari hanno pubblicato un fotogramma delle telecamere di sorveglianza che ritrae una persona nell’atto di inserire una bottiglia incendiaria all’interno della saracinesca, confermando i sospetti dei gestori sull’intenzionalità del gesto.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione di Marano, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco intorno alle tre del mattino. Saranno determinanti i rilievi tecnici e l’analisi delle immagini delle telecamere interne ed esterne per ricostruire la dinamica. Fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi, ma a Mugnano resta l’eco di una notte di paura.