Un terribile incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi sulla circumvallazione esterna nei pressi della rotonda di Mugnano. Per cause ancora da accertare, un’utilitaria di colore bianco è finita contro i separatori di cemento della rotonda, provocando un impatto violento e causando gravi ferite ai passeggeri.

L’uomo alla guida dell’utilitaria è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Insieme a lui, altre due persone coinvolte nell’incidente hanno riportato gravi ferite e sono state anch’esse trasportate in ospedale per le cure del caso. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sullo stato di salute dei feriti.

Mugnano: incidente all’altezza della rotonda della Lidl, tre feriti

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul luogo dello schianto, la scena era caotica e drammatica: un’automobile era irriconoscibile a causa dell’impatto, mentre l’altra è stata trovata parzialmente capovolta. L’impatto violento e la condizione dei veicoli suggeriscono che si sia trattato di un incidente ad alta velocità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. È stato necessario ripulire l’asfalto da olio e altri liquidi pericolosi fuoriusciti dai veicoli coinvolti nello schianto.