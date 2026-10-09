Mugnano di Napoli, festeggiamenti in onore al Sacro Cuore: il programma e le novità

A Mugnano di Napoli è tutto pronto per i festeggiamenti in onore al Sacro Cuore di Gesù.

Dieci giorni di celebrazioni ed eventi. Dal 15 al 25 Ottobre, la città di Mugnano sarà palcoscenico di spettacoli all’aperto, concerti ed eventi pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza.

I festeggiamenti di quest’anno si preannunciano un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Il tradizionale spettacolo pirotecnico cederà il posto ad un suggestivo show di droni.

Il big di quest’anno è Rosario Miraggio, con il concerto del 22 Ottobre in Via di Vittorio. Ad aprire il grande evento sarà FRA’, un giovane e talentuoso artista mugnanese.