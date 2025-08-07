È stato scarcerato Marco Carbone, 29enne mugnanese arrestato lo scorso mese dai Carabinieri di Villaricca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato sorpreso nella sua abitazione di Mugnano in possesso di un vasto assortimento di droghe pronte per lo spaccio: 22,73 grammi di cocaina in bustina trasparente, 28 dosi per un totale di 8,6 grammi, ulteriori 6 dosi contenute in un ovetto Kinder (1,6 grammi), e 3 dosi da 0,8 grammi. Oltre alla cocaina, i militari hanno sequestrato 62,6 grammi di hashish e 9 grammi di marijuana.

Mugnano, arrestato insieme al suocero per droga a fine luglio: scarcerato 29enne

L’arresto era scattato anche sulla base della testimonianza di un presunto acquirente che aveva indicato Carbone come fornitore abituale di droga. Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord aveva inizialmente disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Mugnano, ma poche ore dopo il giovane era stato nuovamente sorpreso dai carabinieri a spacciare presso la sua abitazione, violando così le disposizioni del Tribunale.

A seguito della reiterata violazione, il Tribunale di Aversa aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Tuttavia, accogliendo l’istanza dell’avvocato difensore Luigi Poziello, il Giudice ha ora revocato la misura più restrittiva, disponendo per Carbone l’obbligo di dimora nel comune di Giugliano in Campania. L’arresto del giovane si inserisce in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio locale. Insieme al 29enne, infatti, i Carabinieri di Villaricca lo scorso mese avevano bloccato anche il suocero 60enne, smantellando una una rete di spaccio a conduzione familiare attiva tra Villaricca e Mugnano.