Un giovane, di 28 anni, accoltellato e altri 4 ragazzi medicati al pronto soccorso. Questo il bilancio della rissa avvenuta, nella notte tra sabato e domenica scorsi, in una discoteca a Salerno.

Movida violenta in Campania, 28enne accoltellato in discoteca: feriti altri 4 ragazzi

Ad avere la peggio, come già anticipato, un 28enne del comune di Campagna che ha riportato ferite da arma da taglio ed è ancora ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Gli altri ragazzi rimasti coinvolti nella zuffa sono stati trasportati in ospedale: di questi, 3 sono stati dimessi con prognosi; le condizioni di salute del quarto, invece, non desterebbero preoccupazioni.

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, che ha già acquisto le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del locale notturno per ricostruire l’esatta dinamica e per cercare di identificare i responsabili del ferimento. Ieri, poco dopo le due, gli agenti sono intervenuti all’interno della discoteca dove è avvenuta la rissa, forse per uno sguardo di troppo, ed hanno avviato i rilievi del caso e ascoltato coloro che hanno assistito alla zuffa.