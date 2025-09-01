Movida ad Aversa, schiamazzi e violenza tra giovanissimi in via D’Acquisto: “Più controlli qui”

Via Salvo D’Acquisto, ad Aversa, è ormai diventata il cuore della movida giovanile. Ogni fine settimana la zona si trasforma in una vera e propria discoteca a cielo aperto: musica ad alto volume fino a tarda notte, scooter e minicar guidati da giovanissimi che sfrecciano lungo la strada. Non mancano episodi di violenza, con risse e disordini tra adolescenti, soprattutto in due punti critici: piazzetta Paul Harris e il parcheggio davanti a una farmacia, dove spesso si registra anche il consumo di alcol. Una situazione che esaspera i residenti, stanchi di sopportare schiamazzi notturni, e che chiedono maggiori controlli.

Il servizio