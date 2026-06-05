Avrebbe messo a segno due furti d’auto nella stessa serata, entrambe sottratte dallo stesso cortile e danneggiate poco dopo durante la fuga. A distanza di pochi giorni, sarebbe poi entrato in azione in un distributore di carburante, minacciando un dipendente con un attrezzo utilizzato per smontare le ruote. Per questi episodi un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel Casertano e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Grazzanise, ruba due auto la stessa sera e fa due incidenti diversi: 46enne finisce ai domiciliari

Le indagini, condotte congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto grazie anche alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.

Il primo episodio risale all’8 maggio a Grazzanise. Secondo gli investigatori, il 46enne avrebbe sottratto una vettura da un cortile privato, ma la fuga si sarebbe conclusa poco dopo con un incidente contro un muro. Nonostante ciò, l’uomo sarebbe tornato nello stesso luogo per impossessarsi di una seconda automobile. Anche questo tentativo, però, sarebbe terminato con un altro sinistro stradale che avrebbe reso inutilizzabile il veicolo.

La rapina al distributore di Castel Volturno

Tre giorni più tardi, l’11 maggio, il presunto autore sarebbe entrato in un distributore di carburanti situato lungo la statale Domitiana, nel comune di Castel Volturno. Qui avrebbe minacciato un addetto utilizzando uno svita-ruote a croce e avrebbe infranto la vetrata del gabbiotto di sicurezza. Sotto minaccia, il dipendente gli avrebbe consegnato circa 300 euro in contanti, consentendogli di allontanarsi a bordo di un’auto.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Grazzanise e dagli agenti del commissariato di Castel Volturno hanno portato all’emissione di un’ordinanza cautelare da parte del gip di Santa Maria Capua Vetere. Nei confronti del 46enne sono stati contestati i reati di furto e rapina, con conseguente applicazione della misura degli arresti domiciliari.