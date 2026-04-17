Aversa, piazza Vittorio Emanuele: in 500 firmano esposto. “Qui la sera è il FarWest”

Si dicono esasperati i residenti e i commercianti di piazza Vittorio Emanuele III, ad Aversa. Un tempo “salotto buono” della città normanna, oggi viverci e investirvi è diventato faticoso. Risse, schiamazzi notturni e fuochi d’artificio: situazioni con cui i cittadini sono costretti a convivere quotidianamente.

Aversa, piazza Vittorio Emanuele: esposto di 500 cittadini. “Qui la sera è il FarWest”

Per questo, in 500 hanno deciso di firmare una petizione, dando mandato all’avvocato Giuseppe Bova di presentare un esposto alla Procura di Napoli Nord, alla Prefettura, al Comune, all’Asl e alle forze dell’ordine, per denunciare le condizioni di degrado in cui versa una delle principali piazze della città.

Nel documento, lungo 12 pagine, viene segnalata attività di spaccio di droga in piazza e nelle vie adiacenti. In un passaggio si parla di “clima di paura”, oltre che di gravi condotte lesive del decoro e dell’igiene pubblica, della fuga delle famiglie e persino di presunte molestie ai danni di minori. Tra le richieste avanzate, il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza, controlli straordinari e un presidio fisso delle forze dell’ordine.

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