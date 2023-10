Grande emozione a Lourdes per la Santa Messa officiata dal vescovo di San Marco Argentano-Scalea Stefano Rega, originario di Giugliano e un tempo parroco della chiesa San Nicola. Fino ad oggi nessun presule giuglianese aveva mai celebrato un’omelia nella prima città di pellegrinaggio in Europa, in cui sorge il Santuario di Nostra Signora.

Momsignor Stefano Rega celebra messa a Lourdes: prima volta per un giuglianese

La funzione sacra si è svolta presso la Basilica di San Pio X, situata all’interno del santuario, dinanzi al gruppo Amami di Giugliano e altri fedeli provenienti da ogni angolo del mondo.

Ogni anno, milioni di visitatori si recano a Lourdes, nel maestoso Santuario o alla grotta di Massabielle dove si dice che, nel 1858, la Vergine Maria sia apparsa a una donna locale. I pellegrini, come da tradizione, possono bere o bagnarsi nella sorgente d’acqua che sgorga dalla grotta.