Il nuovo campo sportivo di Crispano avrà il nome di Raffaele Vergara. L’annuncio arriva dal sindaco di Crispano Michele Emiliano nel corso della manifestazione che si è tenuta ieri sera ad Afragola.

Morto sul lavoro, manifestazione per Raffaele Vergara: campo sportivo intitolato a lui

Un applauso lunghissimo e tanta commozione da parte di genitori e amici che hanno accolto la notizia. Non ancora ufficializzata la data dei funerali che dovrebbero tenersi – secondo indiscrezioni raccolte dall’onorevole Borrelli presente alla manifestazione – questo mercoledì.

Quel giorno sarà lutto cittadino non solo a Crispano, città dove risiedeva il giovane insieme alla sua famiglia, ma anche ad Afragola, città dove Raffaele aveva frequentato le superiori e dove giocava per la “Virtus Afragola”. La squadra di calcio gli aveva da poco rinnovato contratto e ha annunciato di aver ritirato per sempre il numero della maglia con la quale il giovane giocava: il numero 7.

Lo stesso numero che stampato su una maglia i compagni di squadra e decine di persone hanno indossato ieri sera per ricordarlo e chiedere giustizia sul lavoro. Presenti anche tante istituzioni, associazioni, i sindaci delle due città e i deputati Marco Sarracino (PD) e Francesco Emilio Borrelli (Verdi-sinistra Italiana).