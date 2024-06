Due gravissimi episodi di violenza si sono verificati questa mattina ad Afragola ai danni di due carabinieri impegnati nel controllo del territorio.

Afragola: comandante dei carabinieri aggredito con calci, pugni e morsi

Il primo a subire violenza è stato il comandante dei carabinieri Raimondo Semprevivo.

Erano le 10 del mattino quando il comandante, accompagnato dai colleghi della locale stazione, ha tentato di eseguire un mandato di arresto in via Falconieri, nel centro storico. Durante l’arresto, l’individuo destinatario del mandato ha reagito violentemente, attaccando il comandante con calci, pugni e morsi. Grazie all’intervento tempestivo degli altri carabinieri, il pregiudicato è stato infine arrestato.

L’uomo è ora in carcere dove dovrà rispondere anche di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il comandante Semprevivo è stato, invece, ricoverato per osservazione all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

La seconda aggressione

Quasi contemporaneamente, un altro grave fatto di cronaca si è verificato in corso Vittorio Emanuele, dove due rapinatori hanno assalito una donna in procinto di depositare i propri risparmi al Banco di Napoli. Durante la colluttazione, un carabiniere fuori servizio ha tentato di intervenire, subendo un colpo violento alla testa inflitto con il calcio di una pistola. Nonostante il suo intervento, i rapinatori sono riusciti a fuggire con una somma di denaro considerevole. Il carabiniere è stato trasportato in ospedale; non si hanno, invece, ulteriori notizie sulle condizioni della donna.

Le indagini sui due episodi sono state affidate ai carabinieri di Casoria, che stanno esaminando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, nella speranza di fare luce sugli accadimenti e di rintracciare i colpevoli.