Un recente evento politico ad Afragola è diventato il centro di un acceso dibattito. Ieri, 2 giugno, durante un comizio della Lega a sostegno della candidata alle europee Angela Russo, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Pina Castiello (che ricopre anche il ruolo di vicesindaco in città) e il sindaco di Afragola Antonio Pannone avrebbero inneggiato alla “Decima MAS”, un reparto d’élite fascista noto per le sue brutalità durante la Seconda Guerra Mondiale.

Afragola, bufera sulla sottosegretaria Castiello che invoca la Decima Mas

Alla fine dell’evento, una voce identificata dai testimoni come quella dell’ex senatore Vincenzo Nespoli ha esortato il sindaco a “fare una Decima” sulla torta in cui era raffigurato il “santino elettorale” di Angela Russo.

Accolto da risate e applausi, il sindaco con non poco imbarazzo ha inciso una “X” sulla torta, simbolo che evoca chiaramente il corpo militare fascista.

L’episodio è stato immortalato in un video e condiviso sui social network dai protagonisti. “Noi la torta la tagliamo con una #decima,” ha scritto la sottosegretaria Castiello su Facebook.

Le reazioni dell’opposizione

Le reazioni non si sono fatte attendere. Sandro Ruotolo, candidato alle Europee per il PD, ha ripubblicato il video chiedendo le dimissioni immediate di Castiello, accusandola di offendere la memoria delle vittime del fascismo proprio durante la celebrazione della Festa della Repubblica.

Anche a livello locale, le critiche si sono intensificate. Esponenti del M5S e altri politici locali hanno denunciato l’evento come un oltraggio alla memoria e alla lotta per la libertà. Gennaro Giustino, consigliere di minoranza e sostenitore di Forza Italia, ha paragonato l’accaduto alla Repubblica di Salò, un simbolo di infamia nella storia italiana.