Ancora episodi di bullismo e violenza tra i giovani ad Afragola. Questa mattina uno studente del Liceo Brunelleschi è stato brutalmente aggredito in Viale Sant’Antonio. Un giovane non identificato ha colpito il liceale alla testa con una bottiglia, causando ferite gravi. A darne notizia in anteprima il sito NanoTV.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari, con la Polizia di stato che ha dispiegato due pattuglie e un’ambulanza che ha trasportato il ragazzo ferito all’ospedale più vicino.

Ancora baby bulli ad Afragola

Questo attacco è l’ultimo di una serie di episodi violenti che hanno preoccupato la città negli ultimi mesi. Dalla scorsa estate, Afragola ha visto un aumento dell’attività di gruppi di giovani aggressori, spesso descritti come “baby bulli“. Nonostante i ripetuti appelli della comunità per un rafforzamento delle misure di sicurezza e l’istituzione di un comitato di ordine e sicurezza pubblica da parte del prefetto, gli episodi di violenza continuano a ripetersi.

L’indagine sull’aggressione di questa mattina è ancora in corso, e la polizia sta lavorando per identificare e catturare il responsabile. Intanto, la comunità resta in attesa di soluzioni concrete che possano porre fine a questa spiacevole tendenza e ripristinare un senso di sicurezza e normalità.