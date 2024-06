Da luogo del degrado urbano della provincia di Napoli a simbolo di riscatto. Le Salicelle di Afragola cambiano volto. Nella giornata di ieri, festa di Sant’Antonio, l’amministrazione comunale di Afragola ha consegnato alla Costruzioni Cinquegrana S.r.l., impresa leader nel campo dell’edilizia, il cantiere relativo alla rigenerazione e alla riqualificazione dell’intero nucleo dei 180 alloggi nel quartiere delle Salicelle, edificato dopo il sisma del 1980.

Afragola, da luogo del degrado a simbolo di riscatto: parte il cantiere alla Salicelle

A darne notizia, tramite la sua pagina, il sindaco Antonio Pannone. L’intervento è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del Programma “Sicuro, verde e sociale – Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, che prevede il recupero di aree ed immobili degradati ed il potenziamento delle infrastrutture dei servizi.

Nello specifico, per la prima volta dopo circa 40 anni, sarà garantita la manutenzione e la ristrutturazione di immobili che accolgono un gran numero di concittadini, che hanno dovuto subire per decenni l’inerzia di gestioni amministrative incapaci di determinare veri percorsi di crescita socio-culturale e di sviluppo sostenibile nelle periferie.

“Ringrazio per l’impegno profuso la squadra dei tecnici comunali del PNRR guidata dal Dirigente Architetto Michele Punzo – ha dichiarato Pannone -. I lavori partiranno a breve e sono certo che, nella logica protesa a valorizzare spazi da recuperare alla bellezza dello stare insieme, potranno contribuire a rafforzare la coesione di ambienti idonei a tradursi in avamposti credibili in difesa della dignità delle persone, a dissolvere la cappa della marginalizzazione funzionale al malaffare ed a sconfiggere la tendenza all’isolamento alimentata dalla paura della camorra”.