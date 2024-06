Come ogni anno Afragola celebra Sant’Antonio. Il santo protettore della città a nord di Napoli è stato celebrato quest’anno con il ritorno del pellegrinaggio partito da Napoli oltre che con i tradizionali appuntamenti quali le messe, l’esposizione all’esterno della basilica della statua dove in tanti accorrono per un momento di preghiera.

Afragola, le voci dei fedeli di Sant’Antonio