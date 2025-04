Tante le voci di cordoglio in queste ore per la morte di Papa Francesco. Lutto nel mondo della fede ma anche delle istituzioni. Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Morto Papa Francesco, il cordoglio di De Luca e Manfredi: “Voce della pace e degli ultimi”

Il presidente della Regione ha ricordato con commozione la figura di Jorge Mario Bergoglio: “La morte di Papa Francesco ci addolora profondamente. Si è spenta la voce che in questi anni, con più forza, si è levata a difesa della pace, contro la barbarie della guerra; la voce che con più coerenza ha difeso le ragioni degli emarginati, dei malati, degli ultimi. Si è spenta la testimonianza più coerente a difesa dei valori umani universali e del dialogo fra i popoli. Il mondo intero è oggi più povero”.

Parole sentite anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha voluto sottolineare il legame speciale tra Papa Francesco e la città partenopea: “La morte di Papa Francesco ci provoca un grande dolore. Aveva con Napoli un rapporto straordinario, per le sue origini culturali e per la sua vicinanza alle sofferenze e alle speranze del nostro territorio. Bergoglio è stato testimone di pace, la sua lezione serva ancora di più oggi a trovare la strada giusta per ricostruire una nuova prospettiva di pace e di giustizia sociale in un’era così delicata e instabile. Grazie del suo esempio Santo Padre!”.