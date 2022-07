Si chiamava Francesco Talento il 50enne di Santa Maria Capua Vetere morto a Formicola dopo la puntura di un insetto. Secondo quanto riporta Paesenews, l’uomo era nel paesino della provincia casertana per effettuare dei lavori di giardinaggio in una villa insieme al fratello.

Formicola, Francesco morto dopo puntura di insetto: lutto a Santa Maria

I due fratelli stavano lavorando in una proprietà di un professionista di Santa Maria Capua Vetere. Sono in pausa pranzo. Prima di riprendere il lavoro, Francesco confessa al fratello di “sentirsi strano, di avere un fastidio alla testa” e che forse “l’aveva punto un insetto”. Saranno le sue ultime parole. Passano pochi minuti infatti e il 52enne si accascia al suolo in preda a un malore sotto gli occhi attoniti del parente.

Scattano i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118 giunti nella villa di Formicola risultano inutili. Dopo una prima ispezione cadaverica, il medico ha stabilito in un ictus la causa della morte. Il decesso non sarebbe pertanto giunto a seguito di uno choc anafilattico provocato dalla puntura di un insetto (si ipotizzava un calabrone o un’ape). Se la puntura c’è stata, non avrebbe avuto effetti diretti sul malore. La salma Di Francesco Talento è stata già restituita ai familiari per la sepoltura. Sul posto sono successivamente intervenuti i carabinieri della stazione di Formicola, guidati dal maresciallo D’Amico.