E’ morto sotto gli occhi del fratello dopo essere stato punto da un insetto. E’ successo a Formicola, in provincia di Caserta. La vittima è un uomo di 52 anni.

Formicola (Caserta), muore punto da un insetto sotto gli occhi del fratello

Secondo quanto riporta Casertanews.it, il 52enne, originario di Santa Maria Capua Vetere, residente nel rione Iacp, si trovava nelle campagne di Formicola insieme al fratello per effettuare alcuni lavori di giardinaggio. In circostanze da accertare sarebbe stato punto da un insetto – forse un calabrone o una vespa – e ha accusato un malore.

Il giardiniere si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti del parente, che ha prestato i primi soccorsi e ha poi chiamato il 118. Quando i sanitari però sono giunti sul posto, per l’uomo non c’era più niente da fare tranne che constatare il decesso. Successivamente sono sopraggiunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è chiaro se il 52enne sia morto a seguito di uno choc anafilattico provocato dalla puntura dell’insetto o se il malore sia sopraggiunto per cause indipendenti.