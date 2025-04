Un momento di grande commozione e intensità spirituale ha attraversato la celebrazione della Madonna della Rotonda, a Parete, dove il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, ha commentato con sconforto e profondità la notizia della morte di Papa Francesco.

Morto il Papa, il vescovo Spinillo alla festa di Parete: “È tornato alla casa del Padre, ma oggi cantiamo comunque l’Alleluia”

Una festa mariana molto sentita dalla comunità, quella paretana, che si è trasformata in un’occasione di riflessione e preghiera, segnata dalla tristezza per la scomparsa del Pontefice, ma anche da una forte speranza pasquale. “Con il dispiacere nel cuore e le lacrime che vengono in questi momenti – ha detto il vescovo – oggi sentiamo comunque di cantare l’Alleluia. L’Alleluia perché Cristo è risorto, l’Alleluia perché Maria è luce, è madre, è nostra sorella: accompagna e guida il nostro popolo.”

Monsignor Spinillo ha ricordato un gesto simbolico di Papa Francesco, che racchiudeva tutta la sua umanità e la sua spiritualità: “Quel giorno in cui fu eletto Papa e invitò l’intera Piazza San Pietro a rimanere in silenzio… un gesto che sorprese un po’ tutti. Quasi affidandosi alla benedizione del popolo: ‘Io benedico voi, voi benedite me’. Un gesto che personalmente non dimentico e che oggi, in questo momento, dice ancora tutta la verità della fede.”

L’omelia si è intrecciata con il significato della festa mariana. “Questa celebrazione che onora Maria Santissima con il titolo della Rotonda, a cui tutta la comunità è così intensamente legata, porta con sé il segno della passione: il bambino tra le braccia di Maria è Gesù, figlio di Dio donato all’umanità. Un’immagine che ci parla di dolore, ma anche di speranza.”

“L’annuncio pasquale – ha concluso Spinillo – è più forte di ogni tristezza: il Signore è risorto, e la sua opera non viene mai meno. Anzi, si rinnova. Papa Francesco è stato testimone di questa fede, di questa speranza e di una carità concreta, vissuta come partecipazione al bene di tutti.”