È morto all’età di 50 anni, Andrea Di Iorio, carabiniere in servizio presso la compagnia di Mondragone. L’uomo era in casa quando, improvvisamente, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Tragedia in casa nel casertano, carabiniere accusa malore e muore

Il dramma è avvenuto qualche giorno a Carano, frazione del comune di Sessa Aurunca dove il militare viveva con la sua famiglia. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constare il decesso. Il cuore di Andrea aveva già smesso di battere. Inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori.

Andrea lascia la moglie e due figli. Dunque giornata di lutto non solo per l’arma dei Carabinieri ma anche nelle due comunità del casertano, dove il 50enne era molto conosciuto. I funerali del militare si sono svolti nella giornata di ieri.

Decine i messaggi apparsi sul suo profilo Facebook dopo la tragica notizia: “Non ci sono parole solo tanto dolore ti porterò sempre nel cuore “Gigante buono” dai tanta forza alla tua cara moglie e figli che tanto amavi”, scrive un’amica.