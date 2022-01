Aveva appena 29 anni, il giovane di Bacoli investito e ucciso sulla Domitiana, all’altezza dell’hotel ristorante Di Francia. Armando Varriale, si trovava all’esterno della sua auto per una telefonata quando è stato preso in pieno da un’auto in corsa molto probabilmente condotta da un extracomunitario.

L’impatto è stato violentissimo. Armando sarebbe deceduto sul colpo. Inutili, infatti, i soccorsi giunti sul posto che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Giugliano per i rilievi del caso. L’uomo che avrebbe investito il giovane di Bacoli pare sia ancora irreperibile. Tantissimi i messaggi sui social in queste ore. Armando era molto conosciuto in città.

Il post del sindaco di Bacoli

“Ho appena appreso della scomparsa di Armando, giovane di Bacoli, investito sulla Domiziana. Una tragedia avvenuta questo pomeriggio – scrive il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione -. Mi stringo personalmente, insieme al popolo bacolese, al terribile dolore della famiglia. Era un ragazzo semplice, molto discreto. Con cui ho avuto il piacere di trascorrere tanti pomeriggi, per studiare insieme.

Tra pochi giorni avrebbe compiuto 29 anni. È una notizia tremenda che sconvolge la nostra comunità. Un lutto che addolora tutti. E che apre questo nuovo anno nel peggiore dei modi. Possano la mamma, il papà, e i familiari, sentire la nostra vicinanza. La città piange la perdita di un suo giovane figlio.