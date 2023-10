La modella Tabby Brown è deceduta prematuramente all’età di 38 anni. La giovane, molto nota nel mondo dello spettacolo e sui social, ha collaborato con rinomate riviste di moda, ha lavorato per la rivista erotica Playboy ed ha recitato nella serie televisiva “The Bachelor” trasmessa su Channel 5. Inoltre, è apparsa in campagne pubblicitarie per marchi come Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx.

Morta la modella e ballerina Tabby Brown, ex di Mario Balotelli

Tabby Brown era conosciuta da molti anche per essere stata precedentemente legata sentimentalmente a noti calciatori, tra cui Raheem Sterling e Mario Balotelli.