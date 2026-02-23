Scendono in piazza i residenti del quartiere Reginelle di Monterusciello. Oggi, in piazza Grande, è in corso una manifestazione promossa per portare al centro dell’attenzione pubblica le numerose criticità che, secondo i cittadini, continuano ad attanagliare la zona.

Monterusciello, i residenti del quartiere Reginelle scendono in piazza: “Basta degrado e allagamenti”

A farsi portavoce delle istanze del quartiere è l’associazione Reginelle, che ha acceso i riflettori sul progetto di riqualificazione dell’area inserito nel piano triennale 2023-2026 del Comune di Pozzuoli. Si tratta di un intervento da quasi un milione e mezzo di euro che prevede, tra le altre cose, la realizzazione e il recupero del parco giochi, interventi sulla chiesa e sulle piazze, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e il rifacimento della segnaletica. Secondo i residenti, però, non sarebbero ancora note le tempistiche di avvio e completamento dei lavori, generando così malcontento. Nel corso della manifestazione sono comparsi anche striscioni affissi lungo le scale del quartiere con messaggi chiari: “Via al progetto Reginelle”, “Basta allagamenti”, “Basta degrado”, “Manutenzione alloggi”. Slogan che sintetizzano le principali richieste dei cittadini, che chiedono interventi concreti e risposte certe da parte dell’amministrazione comunale.