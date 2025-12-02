Una donna di 61 anni ha perso la vita in un violento incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli, quartiere Monteruscello.

Monteruscello, donna di 61 anni morta carbonizzata dopo incendio in casa: grave il marito

La vittima è stata trovata ormai carbonizzata tra le macerie dell’abitazione, completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il marito, 63 anni, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi a causa delle esalazioni respirate. Due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento sono rimasti intossicati.

Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un corto circuito generato da una stufetta elettrica. Tuttavia, non si esclude che il maltempo in corso e un possibile fulmine possano aver contribuito all’innesco dell’incendio, ipotesi che sarà chiarita con ulteriori accertamenti tecnici.

Per ragioni di sicurezza, l’intera palazzina è stata evacuata mentre i soccorritori lavorano per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli stanno portando avanti le prime indagini. Al momento, l’ipotesi principale resta quella di un tragico incidente domestico.