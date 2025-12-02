Logoteleclubitalia

Monteruscello, donna di 61 anni morta carbonizzata dopo incendio in casa: grave il marito

Una donna di 61 anni ha perso la vita in un violento incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli, quartiere Monteruscello.

La vittima è stata trovata ormai carbonizzata tra le macerie dell’abitazione, completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il marito, 63 anni, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi a causa delle esalazioni respirate. Due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento sono rimasti intossicati.

Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un corto circuito generato da una stufetta elettrica. Tuttavia, non si esclude che il maltempo in corso e un possibile fulmine possano aver contribuito all’innesco dell’incendio, ipotesi che sarà chiarita con ulteriori accertamenti tecnici.

Per ragioni di sicurezza, l’intera palazzina è stata evacuata mentre i soccorritori lavorano per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli stanno portando avanti le prime indagini. Al momento, l’ipotesi principale resta quella di un tragico incidente domestico.

