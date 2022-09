Si chiamava Pasquale Dello Buono e avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 27 settembre l’uomo che ha perso la vita nell’incendio divampato all’interno della sua abitazione nella serata di ieri. Le fiamme si sono sviluppate probabilmente dalla cucina trasformando la casa in una trappola.

Incendio a Montella (Avellino), Pasquale muore a 50 anni

Pasquale abitava in via Piazzavano, una traversa di corso Umberto. Quando i vigili del distaccamento di Lioni (Avellino) sono intervenuti per spegnere il rogo, per il 50enne non c’era più niente da fare. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo, fino a mezzanotte circa, visto che l’abitazione era situata in un vicolo molto stretto. Una volta domate le fiamme, i caschi rossi hanno rinvenuto il corpo senza vita di Pasquale.

Lutto in città: morto come la mamma

Saranno da ricostruire le cause dell’incendio. L’ipotesi è che il fuoco sia divampato in cucina per poi propagarsi ad altri ambienti. Pasquale non aveva un lavoro fisso, dava una mano in un negozio di frutta e verdura. Proprio ieri mattina i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella avevano chiacchierato con lui scambiando qualche battuta. Circa dieci anni fa, la mamma del 50enne era stata vittima dello stesso destino, morendo in ospedale per le gravi ustioni ripotate in un incendio.