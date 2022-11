Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Campania. Questa volta a perdere la vita un 55enne precipitato ieri in un opificio di Montefredane, in provincia di Avellino.

Montefredane (Avellino), morto sul lavoro operaio di 55 anni

Secondo una prima ricostruzione, il 55enne stava lavorando in un opificio destinato alla realizzazione di manufatti in cemento quando, in circostanze da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando in una vasca alta 10 metri.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il corpo dell’operaio è stato estratto dalla vasca per consentire i soccorsi. Purtroppo per per il 55enne non c’era più niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. I sanitari hanno constatato il decesso dell’uomo.

Le indagini

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma, recuperata dai Vigili del Fuoco, è stata traslata all’obitorio dell’ospedale Moscati. Indagini in corso per cercare di fare piena luce sulle cause e le responsabilità dell’accaduto.