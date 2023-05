Ritrovata senza vita nella vasca da bagno. Una giovane di appena 16 anni, Maria Antonietta Cutillo, sarebbe morta folgorata a Montefalcione, piccolo centro dell’Irpinia, in provincia di Avellino.

Folgorata a 16 anni in vasca da bagno

A fare il macabro ritrovamento sono stati i genitori della ragazzina. Secondo una prima ricostruzione, la 16enne stava facendo il bagno nella vasca. Contemporaneamente stava parlando a telefono con un’amica. Lo smartphone però era in carica e le sarebbe probabilmente scivolato dalle mani per finire in acqua. La giovanissima è stata così raggiunta da una scarica elettrica che non le ha lasciato scampo.

A dare conferma di questa ricostruzione l’amica che era a telefono con lei. La giovane avrebbe infatti sentito Maria Antonietta lanciare un urlo prima che cadesse la linea. Quando i genitori sono arrivati a casa per la sedicenne non c’era più nulla da fare. Inutile l’intervento del personale del 118, richiesto tempestivamente dai genitori, distrutti dal dolore.

Il cordoglio

Maria Antonietta Cutillo è la figlia di un noto commerciante, Peppe, titolare di una macelleria ad Avellino. La salma è ora all’obitorio dell’ospedale Mocati di Avellino in attesa dell’autopsia. La Procura irpina ha aperto inchiesta per accertare eventuali responsabilità sull’incidente domestico. La notizia intanto ha fatto il giro dei social. Sul luogo della tragedia anche il primo cittadino di Montefalcione, Angelo Antonio D’Agostino e tante persone che conoscevano la ragazzina.