Violenza domestica a Monte di Procida. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti in un appartamento dove una donna di 75 anni è stata brutalmente aggredita dal figlio, un uomo di 52 anni. Si tratta dell’ennesima aggressione, come confermato dagli inquirenti, che la donna era costretta a subire da tempo.

Monte di Procida, picchia e sevizia la madre anziana: arrestato 52enne

All’arrivo dei militari, la situazione è apparsa subito delicata. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza, ma è stato infine bloccato e tratto in arresto. I Carabinieri, dopo aver ricostruito i fatti, hanno documentato un lungo periodo di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni dell’anziana madre.

La donna, in stato di choc e con diverse contusioni, è stata immediatamente trasferita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per ricevere le cure necessarie. Il 52enne, invece, è stato condotto nel carcere di Poggioreale, dove resterà in custodia in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per accertare l’entità completa delle violenze subite dalla vittima e verificare eventuali precedenti episodi denunciati o taciuti nel tempo. Un nuovo drammatico caso che riaccende i riflettori sulla piaga della violenza domestica, troppo spesso consumata nel silenzio delle mura familiari.