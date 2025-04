Mondragone, trovato in casa con quasi 10mila euro di droga: arrestato 27enne

Il 27enne di Mondragone arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, nonché già segnalato dai militari dell’Arma all’autorità competente quale assuntore di sostanze stupefacenti, questa volta è stato trovato in possesso di cocaina utile al confezionamento di oltre 500 dosi, alcune dosi di hashish e due bilancini elettronici di precisione.

Mondragone, fermato vicino alla piazza con quasi 10mila euro di droga: arrestato 27enne

Quando nel pomeriggio di ieri è stato intercettato dai carabinieri della Stazione di Mondragone in via Duca degli Abruzzi di quel centro, si stava appartando con atteggiamento sospetto in un angolo buio, in attesa del sopraggiungere di alcuni giovani provenienti dalla vicina Piazza Sant’Angelo.

Subito mostratosi particolarmente nervoso e intollerante al controllo da parte dei militari è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Resosi conto di non avere via di scampo e che lo stupefacente in suo possesso sarebbe stato comunque rinvenuto, il 27enne ha consegnato spontaneamente il borsello che aveva a tracolla, con 5 involucri in plastica termosaldata risultati contenere cocaina, una dose di hashish e due smartphone.

Da lì è scattata la perquisizione domiciliare, dove i carabinieri hanno scoperto, all’interno di uno dei comodini della camera da letto, altri 110 grammi circa di cocaina, alcune dosi di hashish e due bilancini elettronici di precisione. Lo stupefacente, che qualora immesso sul mercato illecito e spacciato al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 9500,00 euro, ed il materiale utile al confezionamento delle singole dosi, sono stati sottoposti a sequestro. Il pusher arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.