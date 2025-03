Trovato senza vita nei giardinetti vicino alla Chiesa di San Mauro, in via Duca degli Abbruzzi a Mondragone. La vittima è Alessandro Donati, di cui si erano perse le tracce poche ore prima.

Mondragone, ritrovato senza vita nei giardinetti vicino alla chiesa: oggi i funerali

Le circostanze della tragedia sono ancora poco chiare. Il ritrovamento è avvenuto la sera di ieri, 10 marzo. Alessandro si sarebbe tolto la vita a seguito di un gesto estremo. Era distrutto dalla perdita della figlia, uccisa a soli 12 anni da un male incurabile. Le esequie si terranno oggi, 11 marzo, alle 16, presso la Chiesa di San Mauro. Dolore e incredulità in tutta la comunità di Mondragone.

“Al cospetto di una morte con un gesto così estremo, non esistono mai le parole giuste, occorre solo far silenzio, pregare, riflettere e mettersi in discussione, poiché ognuno ha il dovere di fare e dare sempre di più per il prossimo. È importante ascoltare anche il silenzio dell’altro, aiutare, tendere la mano, riconoscere lo sconforto, la paura, la disperazione o la solitudine. Perdona tutti noi se non ti abbiamo capito e non ti siamo stati accanto a sostenere. Miglioreremo anche per te! La mia profonda vicinanza ai familiari della vittima. Riposa in pace”, le parole del sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga.