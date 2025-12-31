Mondragone, maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali: oltre una tonnellata pronta per la vendita

Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegalmente detenuti è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Mondragone nel corso di un’importante operazione di controllo del territorio, intensificata in vista delle festività natalizie.

L’attività, condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, rientra nel piano di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di materiale esplodente, particolarmente diffusi durante il periodo delle feste.

Scoperto un deposito illegale in un’abitazione privata

Il maxi sequestro è avvenuto all’interno di un’abitazione situata nel comune di Mondragone, dove, nel garage dell’immobile, i militari hanno rinvenuto un deposito illegale di materiale pirotecnico detenuto senza alcuna autorizzazione. All’interno dei locali, completamente inermi di misure di sicurezza e non idonei allo stoccaggio di esplosivi, era custodito un ingente quantitativo di fuochi d’artificio, con un gravissimo pericolo per l’incolumità pubblica e per i residenti della zona.

Sequestrati 4.000 prodotti pirotecnici, anche bombe da mortaio

Nel dettaglio, l’operazione ha permesso di sottrarre al mercato illegale circa 4.000 articoli pirotecnici, per un peso complessivo di 1.260 chilogrammi. Tra il materiale sequestrato figurano anche le cosiddette “bombe cilindriche da mortaio”, fuochi d’artificio ad alto potenziale esplosivo il cui utilizzo è riservato esclusivamente a personale qualificato e con specifiche competenze tecniche. La presenza di tali ordigni rende ancora più grave il quadro emerso, evidenziando i rischi elevatissimi legati alla vendita e all’uso indiscriminato di prodotti pirotecnici illegali.

Denunciato il proprietario dell’immobile

Al termine dell’operazione, un sessantenne di Mondragone, proprietario dell’immobile, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente.