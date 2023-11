È stato vittima di un incidente mentre era in sella al suo scooter. La vittima è Giovanni Pagliuca, 47 anni, originario di Mondragone. Ancora incerta la dinamica.

Incidente a Mondragone, Giovanni muore a 47 anni

Il sinistro risale alle 22 di ieri sera, 22 novembre. Giovanni viaggiava in sella al suo motociclo quando, all’altezza della rotonda dei palazzi Cirio a Mondragone, è caduto a terra rovinando sull’asfalto. L’impatto è stato fatale. Giunti sul posto, i sanitari del 118 ne hanno subito constatato il decesso.

Non è chiaro se Giovanni sia stato investito da un pirata della strada o se sia stato vittima di un incidente autonomo. Non si esclude, infatti, che sia finito in un tombino perdendo così il controllo del mezzo a due ruote. Sono in corso indagini da parte di Polizia Municipale e Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.