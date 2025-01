Mondragone, in fuga con la Panda fino a Castel Volturno: pusher si schiantano contro muro

Trasportavano sostanza stupefacente i due pusher, un 23enne e un 44enne di Mondragone che ieri, 29 gennaio, in via delle Rose a Mondragone, alla vista dei carabinieri, hanno prima frenato di colpo e poi, ingranata la retromarcia della Fiat Panda sulla quale viaggiavano, hanno tentato la fuga zigzagando per circa un chilometro, fino a quando, perso il controllo del veicolo, sono andati a sbattere contro il muro di cinta di una abitazione.

Mondragone, pusher in fuga con la Panda fino a Castel Volturno si schiantano contro muro

Nonostante i danni riportati dal veicolo hanno comunque ripreso la marcia dirigendosi pericolosamente verso l’autovettura militare il cui conducente, con una manovra repentina, è riuscito ad evitare l’impatto. Giunti all’intersezione con via Castel Volturno hanno poi abbandonato la loro vettura, non più marciante per i danni subiti, continuando la fuga, a piedi e scavalcando recinzioni di più abitazioni. Dopo un lungo inseguimento sono stati bloccarli. Durante la fuga il 23enne si è disfatto di una borsa a tracolla, contenente gr. 4,75 di “cocaina”, gr. 3 di “crack”, gr. 2 di “hashish” e la somma in denaro contante di € 985,00.

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 23enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore sostanza stupefacente del tipo “crack” per un peso complessivo di gr. 88,25, nonché un bilancino di precisione che la 22enne compagna convivente del 23enne, presente in casa all’arrivo dei carabinieri, aveva tentato di nascondere nel giardino di pertinenza, all’interno di un calzino. I tre, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due dei quali anche per resistenza a P.U., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.