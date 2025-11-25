Mondragone, “Faccio esplodere tutto”: si barrica in casa con bombola di gas. Arrestato 56enne

Momenti di paura nella serata del 24 novembre 2025 in via Monte Mileto, a Mondragone, dove un 56enne si è barricato nella propria abitazione minacciando di far esplodere una bombola di gas da 15 kg. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti al 112, spaventati dal forte stato di agitazione dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, la Polizia di Castel Volturno, i Vigili del Fuoco di Caserta e il 118. L’intero stabile è stato evacuato per ragioni di sicurezza e l’area è stata messa sotto controllo per evitare rischi di esplosioni.

Uomo trovato con bombola e accendino

Quando i Carabinieri sono entrati nell’appartamento, hanno trovato l’uomo seduto su un divano, con la bombola tra le gambe e un accendino in mano. Alla base del gesto ci sarebbero forti dissidi condominiali che lo avrebbero portato a un evidente stato di agitazione.

Operazione risolutiva e arresto

Approfittando di un attimo di distrazione, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza la bombola, evitando una possibile tragedia. Nessun residente è rimasto ferito.

Il 56enne è stato arrestato in flagranza per tentata strage e resistenza a pubblico ufficiale. Bombola e accendino sono stati sequestrati. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.